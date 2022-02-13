В 15 км от границы с Украиной появились танки из Подмосковья, - Conflict Intelligence Team

К такому выводу пришли эксперты военно-аналитической группы Conflict Intelligence Team на основании изучения имеющихся в открытом доступе фото- и видеоподтверждений последних перемещений по территории РФ военной техники, передает Еспресо.TV.



"Т-80У (танки, - ред.) 4-й гв. ТД (гвардейской танковой дивизии, - ред.) были замечены на поездах в Белгороде и в Веселой Лопане, Белгородской области, в 15 километрах от границы с Украиной. Сначала мы предположили, что они прибыли туда из-под Воронежа, однако после проверки по железнодорожным базам данных выяснилось, что эшелоны направлялись со станций Селятино и Кубинка-2, Московской области, в районе постоянной дислокации 4-й гвардейской танковой дивизии. Это свидетельствует о переброске к границе дополнительной техники 1-й гвардейской танковой армии, кроме уже находившейся на полигоне под Воронежем", - отмечается в материале Conflict Intelligence Team, обнародованном сегодня, 13 февраля 2022 года.



Кроме того, как отмечают в Conflict Intelligence Team, в Алексеевке, Белгородской области, был замечен эшелон, отправившийся со станции Красный Бор, Смоленской области, где дислоцируется 49-я зенитная ракетная бригада 1-й гвардейской танковой армии. Перед этим "Буки" этой бригады заметили под Воронежем.



"Переброска сил 1-й гвардейской танковой армии к границе напоминает замеченную нами недавно передислокацию элементов 41-й общевойсковой армии из Смоленской на юг Брянской области. Такое выдвижение техники к границе вызывает особые опасения", - заключают аналитики.



"Мы продолжаем следить за развитием событий", – говорят эксперты Conflict Intelligence Team.



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