В 14:00 никакой танковой атаки врага на Николаев не будет, - Ким
Некоторые страницы в соцсетях распространяется информация о том, что сегодня, 14 марта, в 14:00 будет совершена атака россиянами на Николаев
Однако, как заверил глава Николаевской ОГА/ОВА Виталий Ким – это все фейки, передает " Еспресо. TV ".
"Разгоняют по пабликам, что в 14:00 будет танковая атака на Николаев. Сразу скажу, что не будет. Ни колонны, ни группировок войск, которые способны это сейчас сделать – на большом расстоянии нет. В 14:00 не может быть и речи. Кто этораспостраняет, то баньте в сетях, анализируйте информацию", - заявил Виталий Ким.
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