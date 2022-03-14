В 14:00 никакой танковой атаки врага на Николаев не будет, - Ким

Однако, как заверил глава Николаевской ОГА/ОВА Виталий Ким – это все фейки, передает " Еспресо. TV ".

"Разгоняют по пабликам, что в 14:00 будет танковая атака на Николаев. Сразу скажу, что не будет. Ни колонны, ни группировок войск, которые способны это сейчас сделать – на большом расстоянии нет. В 14:00 не может быть и речи. Кто этораспостраняет, то баньте в сетях, анализируйте информацию", - заявил Виталий Ким.

Напомним , в Николаеве из - за бомбардировок погибли 9 человек

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