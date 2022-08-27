В 14 странах мира около 20 улиц и площадей назвали в честь Украины
В Министерстве иностранных дел Украины рассказали, что в 14 странах мира в честь Украины назвали около 20 улиц и площадей
Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
"Ко Дню Независимости Украины сразу на два украинских названия на карте мира стало больше. В Люксембурге появился "Киевский Бульвар", а в Нью-Йорке перекресток Брайтон Бич Авеню и Кони Айленд Авеню в Бруклине переименовали в "Украинский путь".
Кроме того, украинские топонимы появились в Чехии, Латвии, Литве, Албании, Норвегии и Канаде.
"В шести из этих стран украинские названия получили улицы и площади, на которых находятся дипломатические учреждения России", - добавляют в сообщении.
- 28 апреля в польском Гданьске назвали сквер в честь Мариуполя.
- 15 мая в Каннах была переименована площадь в честь Тараса Шевченко. "Мэрия Канн была одной из первых во Франции, вывесившей желто-голубой флаг в знак солидарности с украинцами на утро после российского нападения на Украину", - отметили в Верховной Раде.
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