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Главная Общество В 13:00 "азовцы" выйдут с протестом на Банковую

В 13:00 "азовцы" выйдут с протестом на Банковую

14 августа, 2021 суббота
11:43
Общество

В субботу, 14 августа 2021 года, Азовское движение проведет протестную акцию перед зданием Офиса президента Украины Владимира Зеленского

Подробности рассказывает Еспресо.TV .

"Собираемся в 12:30 на Майдане и идем на Банковую в Офис президента. Подтягивайтесь!", - говорится в приглашении на телеграмм-канале основателя и первого командира добровольческого полка "Азов", а ныне главы политической партии "Национальный корпус" Андрея Белецкого.

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По его словам, сегодняшняя акция будет направленя "против преследования ветеранов, патриотов и капитуляционной политики "зеленой" власти".


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Азов
Национальный корпус
Офис президента Украины
азовцы
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