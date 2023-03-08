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В 119-й бригаде ТрО Черниговщины говорят, что казненный россиянами безоружный пленный может быть их бойцом

8 мартa, 2023 среда
21:36
война с Россией

В 119-й отдельной бригаде ТрО Черниговской области говорят, что безоружный пленный, видео расстрела которого обнародовали 6 марта, – это, скорее всего, боец 163-го батальона Александр Мациевский

Об этом написали на facebook-странице Регионального управления Сил ТрО "Север" ВСУ.

Также об этом сообщил в комментарии Общественному начальник службы по связям с общественностью 119-й бригады Сергей Калиниченко. На кадрах из видео сына узнала и его мать.

В бригаде говорят, что Александр в конце декабря пошел на задание и не вернулся, а затем удалось забрать и похоронить его тело.

Военные рассказали, что 30 декабря 2022 года в окрестностях Соледара Александр Мациевский и еще четверо военнослужащих во время перемещения приняли встречный бой с превосходящими силами противника. Около полудня зрительный контакт и связь с ними исчезла. Подкрепление не смогло прорваться к месту позиции воинов из-за непрерывного минометного обстрела и плотного огня из стрелкового оружия.

"Мы до конца не знаем подробности того боя. Неизвестно, кто и как погиб, неизвестно, как Александр попал в плен, свидетелей к сожалению не осталось, все погибшие или пропавшие без вести. Относительно видео: мать Александра, его сын Михаил и военнослужащие его подразделения узнали собрата на этих кадрах", – говорится в сообщении Регионального управления Сил ТрО "Север".

Тела погибших в том бою бойцов удалось вернуть во время обмена. 14 февраля 2023 года в Нежине простились с Александром Мациевским.

Главный редактор интернет-издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов также утверждал , что на кардах из видео расстрела украинского пленника его собратья узнали Александра Мациевского - солдата роты огневой поддержки 163-го батальона Территориальной обороны города Нежин 119-й бригады сил ТРО.

"Точная идентификация имеет ключевое значение, поэтому информация о личности павшего должна быть аргументированной и подтвержденной из нескольких источников. мне придали также приметой является зеленый шеврон ВСУ, который подарил бойцу его командир взвода, он имеет особенности, поскольку делался на заказ, его фото у меня также есть. "На фото из морга, которое я получил, четко видны пулевые отверстия в тех местах, где попадали пули на видео", - написал Бутусов.

В то же время он подчеркнул, что следует ожидать полного обнародования информации об обстоятельствах гибели из официальных источников.

Пока окончательной официальной информации о том, кем был казнен воин, нет.

Александр Мациевский родился 10 мая 1980 года в Молдове, куда по распределению направили его мать, Прасковью Михайловну. Она работала технологом на Кишиневской обувной фабрике. Там Александр окончил среднюю школу и электротехнический колледж. Затем семья вернулась в Нежин.

До февраля 2022 Александр работал по специальности. С первого дня полномасштабной агрессии пошел в Нежинский ТЦК и СП, но сразу не смог попасть в армию. Он помогал делать укрепления, караулил на блокпосту, готовил бутылки с зажигательной смесью и снова обращался в сборный пункт. 11 марта его причислили к Нежинскому батальону терробороны, Александр учился военному делу, его назначили снайпером. Когда батальон собирался отправляться на восток, Александр не сказал маме, что уедет в зону активных боевых действий, потому что не хотел, чтобы она волновалась. Когда прощался с матерью, поблагодарил ее за то, что она его родила.

29 декабря он в последний раз позвонил по телефону матери. После слов Саши "Мама, я никогда не сдамся в плен!" Прасковья Михайловна поняла, что сын на фронте.

О смерти сына мать сообщили вечером 7 января. Именно мать опознала тело Александра в морге, а затем опознала сына на видео его гибели.

  • 6 марта в сети появилось видео расстрела украинского военного, попавшего в плен к российским оккупантам. В последние секунды жизни украинский пленник произнес "Слава Украине!". ОГПУ объявил о начале расследования по факту расстрела безоружного человека. Президент Украины Владимир Зеленский, генеральный прокурор, руководитель ОП, глава МИД и омбудсмен отреагировали на военное преступление РФ.
  • Фракция "Слуга Народа" заявила, что планирует инициировать присвоение звания Героя Украины расстрелянному войсками РФ украинскому воину после его идентификации.
  • 7 марта в ВСУ предварительно назвали имя бойца, которого кафиры расстреляли за слова "Слава Украине". Им может быть военнослужащий 30-й отдельной механизированной бригады Тимофей Шадура, считавшийся пропавшим без вести с 3 февраля 2023 года. Он исчез вблизи Бахмута. Однако эти данные не окончательны.
воєнні злочини Росії
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