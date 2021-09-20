В 11 областях Украины превышен показатель COVID-госпитализаций: не соответствуют "зеленой" зоне

Об этом свидетельствуют данные МЗ.

Так, по состоянию на сегодня, 20 сентября, вся Украина находится в "зеленой" зоне адаптивного карантина, однако динамика COVID-госпитализаций превышает норму.

По всей Украине динамика госпитализаций больных коронавирусом составляет 50,7%.

Показатель превышен в 11 областях:

Винницкая - 54,9%;

Волынская - 50,7%;

Днепропетровская - 75,2%;

Житомирская - 56,3%;

Закарпатская - 52,3%;

Луганская - 69,6%;

Николаевская - 72,3%;

Ривненская - 87,2%;

Сумская - 61,0%;

Харьковская - 75,2%;

Черкасская 72,6%.

Как известно, в норме динамика общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным COVID-19 или подозрением на заболевание должна быть не более 50%.

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