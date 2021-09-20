В 11 областях Украины превышен показатель COVID-госпитализаций: не соответствуют "зеленой" зоне
В Украине динамика госпитализаций COVID-больных составляет 50,7%. Уже в 11 регионах этот показатель имеет высокие значения
Об этом свидетельствуют данные МЗ.
Так, по состоянию на сегодня, 20 сентября, вся Украина находится в "зеленой" зоне адаптивного карантина, однако динамика COVID-госпитализаций превышает норму.
По всей Украине динамика госпитализаций больных коронавирусом составляет 50,7%.
Показатель превышен в 11 областях:
- Винницкая - 54,9%;
- Волынская - 50,7%;
- Днепропетровская - 75,2%;
- Житомирская - 56,3%;
- Закарпатская - 52,3%;
- Луганская - 69,6%;
- Николаевская - 72,3%;
- Ривненская - 87,2%;
- Сумская - 61,0%;
- Харьковская - 75,2%;
- Черкасская 72,6%.
Как известно, в норме динамика общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным COVID-19 или подозрением на заболевание должна быть не более 50%.
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