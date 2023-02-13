В 10-й пакет санкций ЕС против России войдут 4 банка, в том числе Альфа-банк, - Politico
В 10-й пакет санкций ЕС против России войдут 130 организаций и лиц, а также четыре банка, среди которых крупнейший частный банк Альфа-Банк, основателем которого является миллиардер Михаил Фридман
Об этом информирует Politico.
Списки из 130 человек и организаций представили страны Балтии, Польша, Франция, Германия и другие. Издание отмечает, что под санкции попадут российское военное руководство, захватнические власти, которые Россия назначила на оккупированных территориях, журналисты и пропагандисты, работающие в российских государственных СМИ.
Также ограничения будут касаться компаний и лиц, находящихся в других странах и связанных с военными действиями РФ или ЧВК Вагнера. В частности, речь идет о пребывании этих лиц в Мали и Иране, обвиняемых в продаже беспилотников и компонентов российской армии.
Издание отмечает, что новый санкционный пакет будет также запрещать российским гражданам работать в компаниях критической инфраструктуры Европейского Союза. Речь идет об электросетях и поставщиках газа.
Кроме того, 10-й пакет санкций будет содержать дополнительные торговые запреты на импорт в ЕС ряд российских продуктов. В частности, резины, асфальта или битума (нефтепродукта). Также будет запрещен экспорт товаров ЕС в Россию, в частности, грузовиов, других тяжелых грузовых транспортных средств и строительных машин. Запрещается экспортировать и электронные компоненты, которые РФ может использовать для изготовления оружия.
Politico пишет, что Брюссель также планирует включить в санкционный список судоходную компанию из Дубая. Ее подозревают в помощи России в обходе санкций на экспорт нефти.
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