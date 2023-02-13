В 10-й пакет санкций ЕС против России войдут 4 банка, в том числе Альфа-банк, - Politico

Об этом информирует Politico.

Списки из 130 человек и организаций представили страны Балтии, Польша, Франция, Германия и другие. Издание отмечает, что под санкции попадут российское военное руководство, захватнические власти, которые Россия назначила на оккупированных территориях, журналисты и пропагандисты, работающие в российских государственных СМИ.

Также ограничения будут касаться компаний и лиц, находящихся в других странах и связанных с военными действиями РФ или ЧВК Вагнера. В частности, речь идет о пребывании этих лиц в Мали и Иране, обвиняемых в продаже беспилотников и компонентов российской армии.

Издание отмечает, что новый санкционный пакет будет также запрещать российским гражданам работать в компаниях критической инфраструктуры Европейского Союза. Речь идет об электросетях и поставщиках газа.

Кроме того, 10-й пакет санкций будет содержать дополнительные торговые запреты на импорт в ЕС ряд российских продуктов. В частности, резины, асфальта или битума (нефтепродукта). Также будет запрещен экспорт товаров ЕС в Россию, в частности, грузовиов, других тяжелых грузовых транспортных средств и строительных машин. Запрещается экспортировать и электронные компоненты, которые РФ может использовать для изготовления оружия.

Politico пишет, что Брюссель также планирует включить в санкционный список судоходную компанию из Дубая. Ее подозревают в помощи России в обходе санкций на экспорт нефти.