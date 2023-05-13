В 10 км от Купянска идут ожесточенные бои, - районная ВА
И.о.начальника Купянской районной военной администрации Харьковской области Андрей Канашевич сообщил, что враг пытается закрепиться на левом берегу реки Оскол
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Враг постоянно обстреливает Купянск. Вчера в 10-12 км от города шли бои в районе населенных пунктов Масютовка, Лиман Первый, Ольшана. Атака была отбита, ситуация остается под контролем", - подчеркнул Канашевич.
По словам и.о.начальника Купянской районной военной администрации, оккупанты пытаются закрепить свои позиции на левом берегу реки Оскол.
"Раньше боевые столкновения были на границе с Луганщиной. Враг прощупывает нашу оборону и пытается найти слабые места", - добавил Канашевич.
- Днем 10 мая русские войска обстреляли город Волчанск Чугуевского района Харьковской области. В результате погиб мирный житель, под завалами еще может быть женщина.
- За прошедшие сутки, 11 мая, российские войска обстреливали Купянский, Чугуевский и Харьковский районы Харьковщины, в результате чего четыре человека получили ранения.
- Российская армия в пятницу, 12 мая, обстреляла гражданскую инфраструктуру и мирных жителей прифронтовых населенных пунктов Харьковщины.
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