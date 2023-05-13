В 10 км от Купянска идут ожесточенные бои, - районная ВА

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Враг постоянно обстреливает Купянск. Вчера в 10-12 км от города шли бои в районе населенных пунктов Масютовка, Лиман Первый, Ольшана. Атака была отбита, ситуация остается под контролем", - подчеркнул Канашевич.

По словам и.о.начальника Купянской районной военной администрации, оккупанты пытаются закрепить свои позиции на левом берегу реки Оскол.

"Раньше боевые столкновения были на границе с Луганщиной. Враг прощупывает нашу оборону и пытается найти слабые места", - добавил Канашевич.