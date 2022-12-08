Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Дезертиром оказался боец ПВК "Вагнер" Павел Николин. Его искали около суток и нашли в заброшенной свиноферме под Новошахтинском. При задержании он пытался сопротивляться.

По информации "Базы", Николин отбывал срок за кражу и разбой в уфимской колонии. Оттуда его завербовали в ППК "Вагнер". 24 ноября Николин передумал воевать и скрылся.

На мужчину, который стрелял в сотрудников полиции в Новошахтинске, возбудили уголовное дело по двум статьям (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа и незаконное обращение оружия).

Отметим, что Ростовская область граничит с Украиной и временно оккупированной Донетчиной. А ППК "Вагнера" активно вербует заключенных, отправляя их воевать в Украину. Многие из них становятся дезертирами.

Напомним, 6 декабря вагнеровца обнаружили неподалеку от завода в Новошахтинске — Николин напал на полицейских и открыл по ним стрельбу из пулемета Калашникова. Мужчина ранил одного сотрудника, а затем скрылся.

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