Об этом он сообщил в эфире Espreso TV.



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Баракаев отметил, что сейчас на сайте ориентировочно 500 компаний, из которых 180 полностью вышли из рынка, 170 приостановили деятельность, однако есть все еще работающие компании.

"30 компаний значительно снизили активность в России, например, остановили инвестиции и экспорт. Также 70 компаний частично остановили бизнес, но не достаточно. 37 компаний полностью продолжают работать. Так что если подытожить, то около 140 компаний все еще работают в РФ", – сказал он.



Также Баракаев добавил, что с помощью сайта можно оперативно выяснять, какие компании все еще продолжают деятельность в РФ. По его словам, лучшее, что могут сделать украинцы, это бойкотировать покупку товаров этих компаний.



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