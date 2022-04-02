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Узнайте на сайте Don&#39;t fund war, кто остается на российском рынке, и бойкотируйте их товары — основатель ресурса

2 апреля, 2022 суббота
08:51
война с Россией

Игорь Баракаев подчеркнул, что из-за репутационных потерь компании, которые до сих пор остаются на российском рынке из-за доходов в частности, потеряют часть средств

Об этом он сообщил в эфире Espreso TV.

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Баракаев отметил, что сейчас на сайте ориентировочно 500 компаний, из которых 180 полностью вышли из рынка, 170 приостановили деятельность, однако есть все еще работающие компании.
"30 компаний значительно снизили активность в России, например, остановили инвестиции и экспорт. Также 70 компаний частично остановили бизнес, но не достаточно. 37 компаний полностью продолжают работать. Так что если подытожить, то около 140 компаний все еще работают в РФ", – сказал он.

Также Баракаев добавил, что с помощью сайта можно оперативно выяснять, какие компании все еще продолжают деятельность в РФ. По его словам, лучшее, что могут сделать украинцы, это бойкотировать покупку товаров этих компаний.

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