Ужинал на тротуаре: бразильского президента-антивакцинатора Болсонару в Нью-Йорке пропустили в ООН, но не впустили в ресторан
Известный противник вакцинации от коронавируса президент Бразилии Жаир Болсонару в Нью-Йорке был вынужден ужинать, стоя на улице, поскольку его не пустили в рестораны без справки о прививках
Об этом сообщает Reuters.
Перед отъездом в Нью-Йорк ультраправый популист-антивакцинатор Болсонару хвастался отсутствием прививки и заявлял, что его иммунная система достаточно сильна для противостояния коронавирусу.
В итоге в свою первую ночь в Нью-Йорке Болсонару вместе с членами делегации удовлетворился пиццей на улице возле гостиницы "Манхэттен", где он остановился.
Ранее мэр Нью-Йорка Де Блазио обратился к мировым лидерам, "в частности, прежде всего, к Болсонару из Бразилии", с призывом сделать прививки перед посещением Генассамблеи ООН в городе.
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