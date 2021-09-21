Ужинал на тротуаре: бразильского президента-антивакцинатора Болсонару в Нью-Йорке пропустили в ООН, но не впустили в ресторан

Об этом сообщает Reuters.



Перед отъездом в Нью-Йорк ультраправый популист-антивакцинатор Болсонару хвастался отсутствием прививки и заявлял, что его иммунная система достаточно сильна для противостояния коронавирусу.



В итоге в свою первую ночь в Нью-Йорке Болсонару вместе с членами делегации удовлетворился пиццей на улице возле гостиницы "Манхэттен", где он остановился.



Ранее мэр Нью-Йорка Де Блазио обратился к мировым лидерам, "в частности, прежде всего, к Болсонару из Бразилии", с призывом сделать прививки перед посещением Генассамблеи ООН в городе.



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