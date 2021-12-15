Ужесточенная ответственность за нарушения в градостроительстве: Рада приняла законопроект в первом чтении

За соответствующее решение проголосовало 236 народных депутатов, передает Еспресо.TV.



Согласно тексту документа, целью этого законопроекта является уравновешивание дерегуляционных мер, предусмотренных проектом закона, в части актуализации состава преступлений за правонарушения в сфере градостроительства, а также увеличение ответственности за преступления, предусмотренные соответствующими кодексами.



Кроме этого, в случае незаконного строительства законопроектом вводится временный арест объектов, чтобы исключить их использование.



Проектом закона предлагается усовершенствовать нормы ответственности за подделку документов и внесение сфальсифицированных сведений в электронную систему и усилить ответственность за самовольные занятия земельного участка и самочинное строительство.

Верховная Рада #Рада9 приняла за основу #ЗП5877 «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовном кодексе Украины об усилении ответственности в сфере градостроительной деятельности» pic.twitter.com/BnkW4DOfhe — Верховная Рада Украины (@verkhovna_rada) December 15, 2021