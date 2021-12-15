Ужесточенная ответственность за нарушения в градостроительстве: Рада приняла законопроект в первом чтении
В среду, 15 декабря, Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект №5877, усиливающий ответственность за нарушения в сфере градостроительной деятельности
За соответствующее решение проголосовало 236 народных депутатов, передает Еспресо.TV.
Согласно тексту документа, целью этого законопроекта является уравновешивание дерегуляционных мер, предусмотренных проектом закона, в части актуализации состава преступлений за правонарушения в сфере градостроительства, а также увеличение ответственности за преступления, предусмотренные соответствующими кодексами.
Кроме этого, в случае незаконного строительства законопроектом вводится временный арест объектов, чтобы исключить их использование.
Проектом закона предлагается усовершенствовать нормы ответственности за подделку документов и внесение сфальсифицированных сведений в электронную систему и усилить ответственность за самовольные занятия земельного участка и самочинное строительство.
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