Ужесточение санкций эффективно давит на Иран, - эксперт-международник Семиволос
Игорь Семиволос, директор Центра ближневосточных исследований, считает, что из-за санкционного давления в Иране увеличиваются противоречия и разногласия внутри правящего класса
Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.
"Есть ощущение, что становящиеся все сильнее санкции оказывают эффективное давление на Иран. Однако, это не означает, что Тегеран окончательно отказался или откажется от сотрудничества с Москвой. Но это говорит о том, что внутри иранского правящего класса возникает больше противоречий и позиция господствующей группы, Корпуса стражей Исламской революции и клерикальной радикальной группы во главе с Али Хаменеи (Верховный лидер Ирана – ред.) и Ибрагим Райси (президент Ирана – ред.) могут быть подвешены, и это в нашу пользу, потому что любые разногласия внутри Ирана способствуют в будущем победе иранской революции, которая покончит с тем режимом. Соответственно, и покончит с сотрудничеством Ирана и России", - подчеркнул директор Центра ближневосточных исследований.
Игорь Семиволос добавил, что, пока существует этот режим в Иране, будут продолжаться попытки поддерживать такое сотрудничество Тегерана и Москвы.
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