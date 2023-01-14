Ужесточение санкций эффективно давит на Иран, - эксперт-международник Семиволос

Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.

"Есть ощущение, что становящиеся все сильнее санкции оказывают эффективное давление на Иран. Однако, это не означает, что Тегеран окончательно отказался или откажется от сотрудничества с Москвой. Но это говорит о том, что внутри иранского правящего класса возникает больше противоречий и позиция господствующей группы, Корпуса стражей Исламской революции и клерикальной радикальной группы во главе с Али Хаменеи (Верховный лидер Ирана – ред.) и Ибрагим Райси (президент Ирана – ред.) могут быть подвешены, и это в нашу пользу, потому что любые разногласия внутри Ирана способствуют в будущем победе иранской революции, которая покончит с тем режимом. Соответственно, и покончит с сотрудничеством Ирана и России", - подчеркнул директор Центра ближневосточных исследований.

Игорь Семиволос добавил, что, пока существует этот режим в Иране, будут продолжаться попытки поддерживать такое сотрудничество Тегерана и Москвы.

6 сентября 2022 года в Иране начались протесты после того, как полиция арестовала 22-летнюю Махса Амини из-за неправильного ношения хиджаба. Позже она скончалась от рук правоохранителей. Протесты, возглавляемые женщинами, охватили 160 городов во всех 31 провинциях страны и числятся одним из самых серьезных после революции 1979 года.

16 ноября сообщалось, что иранские правоохранители открыли огонь по находившимся в метро людям. Также полицейские избили женщин, не надевших обязательный головной убор — хиджаб.

Впервые за время протестов, 8 декабря, казнили протестующего Мохсена Шекари, это произошло после того, как суд признал его виновным в "вражде против Бога". К смертной казни приговорили еще 10 человек.

12 декабря, в Иране публично казнили 23-летнего протестующего, которого обвинили в убийстве двух военных и "вражды против Бога".

Протестующие в Иране начали устраивать демонстрации, не выходя из дома: антиправительственные лозунги теперь раздаются из окон и крыш домов.

24 декабря Верховный суд Ирана отменил смертный приговор одному из тех участников антиправительственных протестов, которые подали апелляции

7 января в Иране из-за протестов казнили еще двух человек

14 января в Иране казнили бывшего министра обороны Али Резу Акбари по обвинению в шпионаже в пользу Великобритании

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