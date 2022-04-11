Ужесточение санкций, наказание за военные преступления, требование прекратить войну: у канцлера Австрии рассказали о его "очень жесткой" встрече с Путиным
Встреча канцлера Австрии Карла Нехаммера с президентом РФ Владимиром Путиным состоялась без рукопожатия или общей фотографии, а разговор был посвящен военным преступлениям россиян в Украине и усилению антироссийских санкций
Об этом сообщили в пресс-службе Негаммера, передает австрийское издание Krone Zeitung .
Встреча проходила в подмосковном загородном доме и продолжалась около 90 минут, разговор – около 75 минут.
По словам Негаммера, встреча была "очень жесткой" и "не дружеским визитом".
"Нет альтернативы поиску прямого диалога с Россией, несмотря на все разногласия", - отметил Негаммер.
В канцлер Австрии сообщили, что он четко дал Путину понять неотвратимость продления и ужесточения санкций против РФ, пока идет война против Украины.
"Я вспомнил о серьезных военных преступлениях и подчеркнул, что виновные должны быть привлечены к ответственности. Я также сказал президенту Путину, что пока в Украине гибнут люди, санкции против России останутся в силе и будут усиливаться. Но мое важнейшее сообщение Путину заключалось в том, что эта война должна наконец закончиться, потому что в войне есть только проигравшие с обеих сторон", - сказал Негаммер.
Затем канцлер Австрии должен проинформировать европейских партнеров о переговорах и порекомендовать дальнейшие мероприятия.
Ранее Негаммер посетил Украину и встретился с президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмигалем. Канцлер Австрии также посетил город Буча под Киевом, где после ухода российских войск были обнаружены показания массовых военных преступлений - тела жестоко убитых мирных жителей, сообщения об изнасиловании взрослых и детей.
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