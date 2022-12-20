Об этом пишет Bloomberg.

Частично это падение было обусловлено уже завершившимся ремонтом в порту на Балтике, но также обнаружилась нехватка судовладельцев, готовых перевозить ключевые грузы с экспортного объекта в Азии.

Несколько других портов также продемонстрировали понижение по сравнению с предыдущей неделей.

Издание отмечает, что к данным следует относиться осторожно, поскольку недельные потоки зависят от сроков планирования грузов, погоды и качества сигналов, которые передают сами суда.

Начавшиеся 5 декабря санкции Евросоюза призваны ограничить доходы России от нефти. С одной стороны, блок прекратил закупку, но также запретил предоставление ключевых услуг, позволяющих перемещать нефть.

За первую полную неделю после вступления в силу запрета ЕС на морской импорт российской нефти общий объем поставок из страны упал на 1,86 миллиона баррелей в сутки, или на 54%, до 1,6 миллиона баррелей.

Менее волатильный средний четырехнедельный показатель также упал, установив новый минимум за год. Объемы в Балтийском море должны возобновиться по завершении работ, но решение проблем на Востоке может занять больше времени.

Объем нефти на следующих в Китай, Индию и Турцию суднах – трех стран, ставших единственными значительными покупателями вытесненных российских поставок, плюс объемы на судах, еще не имеющих конечного пункта назначения, упали за четыре недели до 16 декабря в среднем до 2,53 миллиона баррелей в сутки.

Хотя это более чем в четыре раза больше, чем объем, поставляемый в течение четырех недель непосредственно перед вторжением России в Украину в конце февраля, впервые за последние пять недель, когда этот объем снизился.

В среднем за четырехнедельный период общий морской экспорт сократился на 266 000 баррелей в сутки. Поставки в Европу почти полностью прекратились, а в Азию тоже снизились.

Напомним, 1 декабря стало известно, что страны Европейского Союза согласовали соглашение о предельной цене на российскую нефть в 60 долларов за баррель. 3 декабря сообщалось, что Австралия и страны G7 согласовали ограничение цены на российскую нефть на уровне $60 за баррель.

5 декабря официально вступило в силу решение об эмбарго на поставку российской нефти морским путем в страны Европейского Союза.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb