Ужесточение санкций и антивоенная коалиция: Зеленский поговорил с Байденом

Об этом он написал в Twitter.



"Ужесточение санкций, конкретную оборонную помощь и антивоенную коалицию обсудил только что с президентом Байденом. Благодарен Америке за мощную поддержку Украины!" – написал он.

Ужесточение санкций, конкретную оборонную помощь и антивоенную коалицию обсудил только с @POTUS . Благодарен ???????? за мощную поддержку ????????! – Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) February 25, 2022