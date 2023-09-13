"Ужесточение энергетической безопасности континента": иностранные трейдеры закачали в украинские газохранилища 1,8 млрд "кубов" газа

Такие данные по состоянию на 13 сентября привела пресс-служба Минэнерго.

По словам главы ведомства Германа Галущенко, это стало возможным, в частности, благодаря сертификации ПХГ по европейским стандартам.

"Европейские подземные газовые хранилища заполнены около 94%. Поэтому мощности Укртрансгаза для хранения газа в ПХГ становятся еще более привлекательными для европейских трейдеров. Это хороший знак для нас и для Европы, ведь совместно мы усиливаем энергетическую безопасность континента", - сказал министр.

Ранее Галущенко на встрече с американской коллегой Дженнифер Гренголм сказал, что у Украины самые большие газовые хранилища в Европе – объемом более 30 млрд куб. метров, из которых около 15 млрд кубометров может предложить европейским партнерам.