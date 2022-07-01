Ужесточение блокпостов в Киеве: в Нацгвардии сказали, с чем это связано
В Киеве наблюдают ужесточение службы на блокпостах. В Нацгвардии говорят, что из-за угрозы ДРГ
Об этом сказал пресс-офицер Нацгвардии Украины Владимир Черняк в комментарии РБК-Украина .
"В настоящее время существует угроза деятельности диверсионно-разведывательных групп, однако она никуда не исчезала и бдительность со стороны гвардейцев никогда не уменьшалась, ведь не секрет, что столица это важнейший стратегический центр принятия решений", - сказал он.
Черняк отметил, что столичные блокпосты прошли через длительную процедуру оптимизации, в частности, было уменьшено их количество в городе и увеличено на въездах и выездах. Ведь это позволяет полностью контролировать ситуацию с безопасностью в Киеве в сочетании с комендантским часом.
- 22 июня в минобороны Беларуси сообщили, что их военные начали мобилизационные учения в Гомельской области, граничащей с Украиной.
- 23 июня стало известно, что Силы спецопераций Беларуси также проводили обучение с российскими инструкторами, где уделялось внимание ведению диверсионно-разведывательной деятельности .
- Затем президент Украины ВладимирЗеленский обратился к гражданам Беларуси и призвал их не участвовать в войне в Украине.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.39
Покупка 34.39Продажа 35.15
-
EUR
Покупка 35.75Продажа 36.94
- Актуальное
- Важное