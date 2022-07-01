Об этом сказал пресс-офицер Нацгвардии Украины Владимир Черняк в комментарии РБК-Украина .

"В настоящее время существует угроза деятельности диверсионно-разведывательных групп, однако она никуда не исчезала и бдительность со стороны гвардейцев никогда не уменьшалась, ведь не секрет, что столица это важнейший стратегический центр принятия решений", - сказал он.

Черняк отметил, что столичные блокпосты прошли через длительную процедуру оптимизации, в частности, было уменьшено их количество в городе и увеличено на въездах и выездах. Ведь это позволяет полностью контролировать ситуацию с безопасностью в Киеве в сочетании с комендантским часом.

22 июня в минобороны Беларуси сообщили, что их военные начали мобилизационные учения в Гомельской области, граничащей с Украиной.

23 июня стало известно, что Силы спецопераций Беларуси также проводили обучение с российскими инструкторами, где уделялось внимание ведению диверсионно-разведывательной деятельности .

Затем президент Украины ВладимирЗеленский обратился к гражданам Беларуси и призвал их не участвовать в войне в Украине.

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