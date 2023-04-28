Уже заступают на боевое дежурство: Украина получила артустановки Caesar от Дании

Об этом министр обороны Алексей Резников проинформировал во время пресс-конференции.

По словам министра, в августе 2022 года Украина начала проект с Данией по получению САУ Caesar. В свое время Королевство заказало его во Франции.

"Мы вели переговоры, непростой был проект, сегодня хочу вам похвастаться, заехали первые "цезари" в Украину, производство Франция, но это датские "цезари", которые заступают на боевое дежурство", - сказал министр.