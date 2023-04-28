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Уже заступают на боевое дежурство: Украина получила артустановки Caesar от Дании

28 апреля, 2023 пятница
13:21
Война с Россией

Вооруженные Силы Украины получили самоходные артиллерийские установки Caesar от Дании: они уже заступают на боевое дежурство

Об этом министр обороны Алексей Резников проинформировал во время пресс-конференции.

По словам министра, в августе 2022 года Украина начала проект с Данией по получению САУ Caesar. В свое время Королевство заказало его во Франции.

"Мы вели переговоры, непростой был проект, сегодня хочу вам похвастаться, заехали первые "цезари" в Украину, производство Франция, но это датские "цезари", которые заступают на боевое дежурство", - сказал министр.

  • Напомним, министр обороны Соединенного Королевства Эндрю Меррисон подтвердил , что 14 тыс. украинских военнослужащих вернулись к защите Родины, пройдя подготовку в Великобритании.
Украина
Дания
военные силы Украины
Алексей Резников
помощь Украине
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