Уже заступают на боевое дежурство: Украина получила артустановки Caesar от Дании
Вооруженные Силы Украины получили самоходные артиллерийские установки Caesar от Дании: они уже заступают на боевое дежурство
Об этом министр обороны Алексей Резников проинформировал во время пресс-конференции.
По словам министра, в августе 2022 года Украина начала проект с Данией по получению САУ Caesar. В свое время Королевство заказало его во Франции.
"Мы вели переговоры, непростой был проект, сегодня хочу вам похвастаться, заехали первые "цезари" в Украину, производство Франция, но это датские "цезари", которые заступают на боевое дежурство", - сказал министр.
- Напомним, министр обороны Соединенного Королевства Эндрю Меррисон подтвердил , что 14 тыс. украинских военнослужащих вернулись к защите Родины, пройдя подготовку в Великобритании.
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