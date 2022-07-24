"Уже Запад денег не дает, оружие тоже приостанавливают, не посылают": как российская мать успокаивает своего сына-оккупанта
На аудиоперехвате мама оккупанта рассказывает о новостях, которые транслируют российские СМИ. Главная мысль которых – это поражение Украины
Об этом сообщило Главное управление разведки МО Украины.
"Уже Запад денег не дает, оружие тоже приостанавливают, не посылают... Здесь передают, что у них ничего не получается", - успокаивает мать своего сына-оккупанта, на что тот возражает. Говорит, что русское СМИ правды никому не скажет.
"Ну, не знаю, у них как раз все получается. Кто тебе там скажет? Я здесь и я тебе говорю так, как оно есть", – комментирует ситуацию оккупант.
Кроме этого, рашист жалуется на отношение к военным со стороны высшего руководства и боится, что его упрячут в тюрьму в случае отказа воевать:
"Здесь больше о технике, чем о человекае (заботятся, - ред.)… Я боюсь, чтобы действительно не посадили", - говорит он.
Мама подтверждает такую возможность:
"Путин сказал считать дезертирством и сразу… Сажать! Как дезертирство считать и сажать".
- По состоянию на 23 июля было известно, что Россия продолжает создание новых армейских батальонов и корпусов для продолжения боевых действий против Украины.
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