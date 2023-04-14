"Уже занимаемся подготовкой имеющихся площадок": Хренин подтвердил, что в Беларуси может появиться и стратегическое ядерное оружие
Министр обороны Беларуси Виктор Хренин в пятницу, 14 апреля, подтвердил, что в стране может появиться и стратегическое ядерное оружие
Об этом сообщает Минобороны Белоруссии.
"У нас подготовлена техника – это самолеты, которые могут нести ядерные боеприпасы. У нас подготовлены летчики. Мы получили самый современный комплекс "Искандер", который может применять ракеты с ядерными боеголовками", – заявил он.
Он, в частности, добавил, что на следующей неделе завершается подготовка белорусского подразделения, которое вернется с учебы в России.
"Если нужно – у нас будет и стратегическое ядерное оружие", – отметил Хренин.
Он также заверил, что Беларусь уже занимается подготовкой имеющихся площадок для стратегического оружия.
"Если будет и дальше такая агрессивная риторика - это будет следующий шаг. На угрозу силы только силой. По-другому, к сожалению, сейчас на Западе не понимают", - пригрозил он.
- 31 марта стало известно, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о готовности принять от России и стратегическое ядерное оружие, если это потребуется.
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