Об этом сообщает Минобороны Белоруссии.

"У нас подготовлена техника – это самолеты, которые могут нести ядерные боеприпасы. У нас подготовлены летчики. Мы получили самый современный комплекс "Искандер", который может применять ракеты с ядерными боеголовками", – заявил он.

Он, в частности, добавил, что на следующей неделе завершается подготовка белорусского подразделения, которое вернется с учебы в России.

"Если нужно – у нас будет и стратегическое ядерное оружие", – отметил Хренин.

Он также заверил, что Беларусь уже занимается подготовкой имеющихся площадок для стратегического оружия.

"Если будет и дальше такая агрессивная риторика - это будет следующий шаг. На угрозу силы только силой. По-другому, к сожалению, сейчас на Западе не понимают", - пригрозил он.