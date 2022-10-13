Уже зафиксировано более 200 фактов лингвоцида украинского языка, - омбудсмен Кремень на международной конференции

Об этом сообщила пресс-служба Уполномоченного по защите государственного языка Тараса Кременя .

Омбудсмен на Международной конференции Европейской федерации языковых институций (EFNIL) "Язык и миграция" рассказал о российской политике лингвоцида.

"24 февраля 2022 года, когда Путин начал полномасштабное вторжение на территорию Украины и российскими военными были нарушены государственные границы Украины, именно языковая граница четко указала на врага и напомнил, что украинский язык является основным элементом украинской идентичности, национального единства и национальной безопасности. Искусственный лозунг "защита русскоязычных граждан Украины" Кремль использовал для оправдания оккупации части территорий Украины", - сказал Кремень.

Уполномоченный напомнил, что обрусение украинцев длилось несколько веков – российская империя, советские власти целенаправленно проводили лингвоцид – украинский язык был под запретом.

"Языковой" вопрос пророссийские политические силы продолжали использовать и после обретения Украиной независимости. Стоит сказать, что украинский был унижен вплоть до принятия в 2019 году закона о государственном языке, который наконец-то ввел действенные правовые и институциональные механизмы для обеспечения государственного статуса украинского языка. И сегодня поддержка украинского как единого государственного - беспрецедентна за все годы независимости Украины", - добавил омбудсмен.

Кремень рассказал европейским партнерам, что с началом полномасштабного вторжения Секретариатом Уполномоченного ведется системная работа по фиксированию фактов лингвоцида для последующей передачи их правоохранительным органам и правозащитным организациям.

"На оккупированных территориях происходит вытеснение украинского языка из всех сфер общественной жизни. Нами уже зафиксировано более 200 фактов лингвоцида украинского языка. Дискриминация, преследование и репрессии против граждан Украины по языковому признаку является одной из составляющих путинской политики геноцида украинского народа", - подчеркнул Кремень.

Также омбудсмен отметил, что тактикой РФ на языковом фронте есть информационный терроризм и распространение дезинформации.

Верховная Рада 25 апреля 2019 приняла Закон Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

16 июля 2022 вступила в силу часть вторая и шестая статьи 27 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", регламентирующих использование государственного языка в сети Интернет и языки интерфейсов компьютерных программ, установленных на товарах. А также установили административную ответственность за нарушение норм Закона о языке.

"Не бойтесь говорить, не бойтесь ошибаться". Языковой омбудсмен дал советы для желающих овладеть украинским языком.

За девять месяцев уполномоченный по защите госязыка зарегистрировал в Украине более 2 тыс. заявлений о нарушении языкового закона.

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