"Уже выехали колонны": глава Киевской ОГА об эвакуации людей из Ирпеня, Бучи, Гостомеля, Бородянки и Ворзеля
В Киевской области началась эвакуация людей через гуманитарные коридоры из Ирпеня, Бучи, Гостомеля, Бородянки и Ворзеля
Об этом сообщил в Telegram глава Киевской ОГА Алексей Кулеба.
Глава Киевщины записал видеообращение рядом с автобусами, которые эвакуируют людей. При этом на записи можно услышать взрывы.
"Уже колонны уехали, сейчас отправляется колонна на Бучу. Очень надеюсь, что все пройдет хорошо, и мы заберем всех наших людей", - сказал Алексей Кулеба.
Также прибыла колонна из Ворзеля. Среди эвакуированных были и дети из детского дома. Их перевозят в Киевскую детскую больницу. Мэр Ирпеня Александр Маркушин сообщил, что из города действуют два пути эвакуации. Первый – пешеходный – пролегает под мостом. Также люди могут выехать на автобусах для эвакуации, которые будут двигаться по "зеленому коридору".
Пресс-служба Бучанского городского совета сообщила, что оккупанты препятствуют эвакуации людей в Бучанском районе. В частности, 50 автобусов оказались заблокированы российскими военными в Стоянке.
- Напомним, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук объявила об открытии 9 марта гуманитарных коридоров из украинских городов, которые Россия временно оккупировала или уничтожает воздушными и артиллерийскими ударами.
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