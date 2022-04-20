Уже второй российский банк оказался в состоянии дефолта

Об этом банк сообщает на своей официальной странице.

РСХБ заявил, что в связи с введенными Великобританией санкциями, 16 апреля не провел выплату процентов на общую сумму 21,25 млн долларов в пользу эмитента еврооблигаций, компании RSHB Capital SA (Люксембург). Платежный агент не подтвердил готовность принять от банка платеж и произвести выплату процентов депозитариям Euroclear/Clearstream/DTC, и далее владельцам еврооблигаций.

Следовательно, Россельхозбанк стал вторым российским банком, официально уведомившим о проблемах с проведением платежей. Ранее "Совкомбанк", подпавший под санкции США, объявил о том, что приостановил начисление процентов по двум выпускам еврооблигаций. Банк пояснил, что из-за введенных против него санкций "не имеет технической возможности распоряжаться заблокированными активами и полноценно использовать международную платежную инфраструктуру для обслуживания ссуд".

Напомним, санкции против банка были введены в конце февраля, однако тогда банк уверял, что они никак не влияют на его работу и он работает в штатном режиме.

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