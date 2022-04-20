Уже второй российский банк оказался в состоянии дефолта
Россельхозбанк (РСХБ), находящийся под санкциями, не смог в срок выплатить купон по долларовым еврооблигациям на 500 млн долларов с погашением в 2023 году и стал вторым российским банком, оказавшимся в состоянии дефолта
Об этом банк сообщает на своей официальной странице.
РСХБ заявил, что в связи с введенными Великобританией санкциями, 16 апреля не провел выплату процентов на общую сумму 21,25 млн долларов в пользу эмитента еврооблигаций, компании RSHB Capital SA (Люксембург). Платежный агент не подтвердил готовность принять от банка платеж и произвести выплату процентов депозитариям Euroclear/Clearstream/DTC, и далее владельцам еврооблигаций.
Следовательно, Россельхозбанк стал вторым российским банком, официально уведомившим о проблемах с проведением платежей. Ранее "Совкомбанк", подпавший под санкции США, объявил о том, что приостановил начисление процентов по двум выпускам еврооблигаций. Банк пояснил, что из-за введенных против него санкций "не имеет технической возможности распоряжаться заблокированными активами и полноценно использовать международную платежную инфраструктуру для обслуживания ссуд".
- Напомним, санкции против банка были введены в конце февраля, однако тогда банк уверял, что они никак не влияют на его работу и он работает в штатном режиме.
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