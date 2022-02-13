Уже вторая "птица" из Литвы села в Борисполе. Ночью разгрузили еще две с патронами от США

Произошло это в 15:18 по Киеву, свидетельствуют данные портала Flight Radar24. Об этом передает Еспресо.TV.



Военно-транспортный Boeing C17A Globemaster III летел с авиабазы НАТО в городе Шауляй через Польшу, минуя Беларусь.









Фотографии Сергея Тахмазова

В этот раз рейс выполнил "Глоубмастер" сил Альянса из Венгрии.





"Доставили много патронов. Нет, не так. ОЧЕНЬ МНОГО ПАТРОНОВ", -



Каков вес доставленных боеприпасов, пока неизвестно. Кроме того, в ночь с 12 на 13 февраля 2022 года в этом же международном аэропорту ВСУ разгрузили еще два транспортных самолета американской компании National, прибывших из США."Доставили много патронов. Нет, не так. ОЧЕНЬ МНОГО ПАТРОНОВ", - сообщил на фейсбуке военный и волонтер Сергей Тахмазов, добавив соответствующие фотографии.Каков вес доставленных боеприпасов, пока неизвестно.















Фотографии Сергея Тахмазова

Всего за последние месяцы Украина получила от западных партнеров около 1300 тонн военно-технической помощи.

Первый борт приземлился 22 января 2022 года.

Вместе с тем, как подчеркивают в странах - членах НАТО, активно помогающих Украине, в случае возможных новых ударов РФ по Украине здесь не должно быть их военных. По этой причине США и Великобритания временно выводят из Украины своих инструкторов.

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Это уже второй военный груз из Шауляя от литовских партнеров.