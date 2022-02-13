Уже вторая "птица" из Литвы села в Борисполе. Ночью разгрузили еще две с патронами от США
В киевском аэропорту Борисполь днем в воскресенье, 13 февраля 2022 года, приземлился грузовой борт с военной помощью для Украины от Литовской Республики
Произошло это в 15:18 по Киеву, свидетельствуют данные портала Flight Radar24. Об этом передает Еспресо.TV.
Военно-транспортный Boeing C17A Globemaster III летел с авиабазы НАТО в городе Шауляй через Польшу, минуя Беларусь.
Это уже второй военный груз из Шауляя от литовских партнеров.
"Доставили много патронов. Нет, не так. ОЧЕНЬ МНОГО ПАТРОНОВ", - сообщил на фейсбуке военный и волонтер Сергей Тахмазов, добавив соответствующие фотографии.
Каков вес доставленных боеприпасов, пока неизвестно.
Фотографии Сергея Тахмазова
- Всего за последние месяцы Украина получила от западных партнеров около 1300 тонн военно-технической помощи.
- Первый борт приземлился 22 января 2022 года.
- Вместе с тем, как подчеркивают в странах - членах НАТО, активно помогающих Украине, в случае возможных новых ударов РФ по Украине здесь не должно быть их военных. По этой причине США и Великобритания временно выводят из Украины своих инструкторов.
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