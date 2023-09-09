Уже вторая авиакомпания перестала выполнять рейсы из/в Москву.

Об этом сообщает ТАСС.

"Сегодня авиакомпания Red Sea Airlines сообщила Росавиации о том, что в связи с производственной необходимостью на период с 8 по 17 сентября перевозчик временно останавливает полеты в Москву... Россия с целью обеспечения перевозки российских туристов и планирующих перелет в Египет в указанный период рейсами данной авиакомпании в ближайшее время проведет оперативное совещание", - говорится в сообщении.

Авиакомпания предложила туристам перенести рейсы на более поздний срок и обещает выплатить полную стоимость билетов в случае отказа.

Росавиация обсуждает способы вывезти русских туристов из курортов на Красном море.