Уже вторая авиакомпания перестала выполнять рейсы из/в Москву.
Египетская авиакомпания Red Sea Airlines объявила о приостановлении рейсов в Москву на две недели, в период с 8 по 17 сентября 2023 года
Об этом сообщает ТАСС.
"Сегодня авиакомпания Red Sea Airlines сообщила Росавиации о том, что в связи с производственной необходимостью на период с 8 по 17 сентября перевозчик временно останавливает полеты в Москву... Россия с целью обеспечения перевозки российских туристов и планирующих перелет в Египет в указанный период рейсами данной авиакомпании в ближайшее время проведет оперативное совещание", - говорится в сообщении.
Авиакомпания предложила туристам перенести рейсы на более поздний срок и обещает выплатить полную стоимость билетов в случае отказа.
Росавиация обсуждает способы вывезти русских туристов из курортов на Красном море.
- Напомним, авиакомпания "Туркменистан" прекратила полеты в Москву после атак дронов, влияющих на работу аэропорта "Внуково".
- Отметим, что в последнее время стали регулярными атаки дронов на Москву. Почти каждый из них сопровождается закрытием аэропортов столицы РФ. А это означает отмену, задержку или перенаправление рейсов. Минобороны РФ обвиняет в атаках Украину, однако Киев не подтверждает их. Предыдущая атака произошла в ночь на 7 сентября.
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