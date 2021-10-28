Уже все решено: Усик поделился планами по завершению карьеры
Украинский боксер Александр Усик признался, что уже планировал, когда завершит карьеру
Об этом Усик заявил в интервью Daily Mail.
По его словам, окончательное решение еще не принято, но он уже думал о том, когда покинет ринг.
"Я постоянно благодарю бога за все, что он дал мне в этой жизни. Я не хотел бы сейчас говорить о завершении карьеры, но, по правде, уже все решено. Окончательного решения я пока не принял, но план есть", – сказал Усик.
34-летний украинец 25 сентября в Лондоне победил британца Энтони Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
- Напомним, 28 октября Александр Усик выразил заинтересованность в поединке против британца Тайсона Фьюри.
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