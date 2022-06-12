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Уже возвращены 220 тел защитников Мариуполя, но на ДНК-экспертизу уйдут месяцы, - Жорин

12 июня, 2022 воскресенье
15:15
война с Россией

По состоянию на 12 июня РФ вернула Украине 220 погибших защитников Мариуполя, но из-за плохого состояния тел на опознание потратят месяцы

Об этом сообщил экскомандир полка "Азов" Максим Жорин в фейсбуке.

"Уже произошло два обмена телами погибших. Первый – 160 на 160, то есть мы смогли забрать с территории Азовстали 160 тел украинских героев и в обмен на это отдали 160 мертвых кацапов. Это, кажется, самый большой обмен телами погибших за все время войны", - заметил он.

Недавно состоялся второй обмен, во время которого украинцы забрали почти 60 тел защитников. Все погибшие военные сейчас в Киеве. Сейчас начинается сложный процесс опознания тел, ведь большинство из них находятся в ужасном состоянии. Визуально опознать погибших невозможно.

"Патронатная служба "Азова" принимает активное участие в этих процессах для того, чтобы облегчить всем службам эту работу, для того чтобы ускорить эту ситуацию и эти процессы. Они на максимальных мощностях внутри этого процесса", - отметил экскомандир полка.

По его словам, опознания будут проводить долго, ведь придется делать сложные экспертизы, ДНК-анализы.

"Думаю, что займет это, пожалуй, несколько месяцев для того, чтобы мы абсолютно правильно и точно установили каждого украинского героя", - подчеркнул Максим Жорин.

Он добавил, что почти столько же тел нужно вернуть из Мариуполя. Сейчас продолжаются переговоры по дальнейшему обмену.

Среди уже обмененных тел около трети принадлежит азовцам. Также есть погибшие морпехи, полицейские, пограничники и сотрудники СБУ. Их принадлежность определяют по шевронам, одежде, но персональная идентификация займет достаточно много времени.

Максим Жорин отметил, что переговоры будут продолжаться до обмена всех военных, а в конце напомнил о необходимости возвращения вышедших из Азовстали защитников и находящихся под временным контролем РФ.

"Они ждут, это те люди, которые сделали сверхчеловеческие усилия не для того, чтобы только защищать Мариуполь, а для того, чтобы российская армия отступила от Киева, Сум, Чернигова; для того чтобы российская армия не имела возможности захватить Запорожье. Не забывайте об этом, пожалуйста! Старайтесь держать в фокусе и не давать забыть о том, что нам домой нужно вернуть абсолютно каждого героя, защищавшего нас", - подчеркнул бывший командир полка "Азов".

  • 11 мая командир 36-й отдельной бригады морской пехоты ВМС ВСУ Сергей Волынский (Волына) призвал иностранные государства срочно провести экстракцию военных Украины из Азовстали.
  • 16 мая из Азовстали в Мариуполе эвакуировали военнослужащих в оккупированные Новоазовск и Оленевку.
  • Вице-премьер Ирина Верещук заявила, что эвакуированных из Азовстали тяжелораненых украинских военнослужащих обменяют на пленных россиян после стабилизации их состояния.
  • Первая заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что операция по спасению защитников Азовстали будет продолжаться до их возвращения домой .
  • Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинских защитников эвакуировали с заблокированного завода "Азовсталь" в Мариуполе при посредничестве Турции, Израиля, Швейцарии, Франции и ООН.
  • 25 мая жена захваченного россиянами командира полка "Азов" Дениса Прокопенко – Екатерина Прокопенко – заявила, что защитники Азовстали удерживаются в плену в удовлетворительных условиях.
  • 30 мая сестра командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергея Волынского призвала общество и блоггеров просить возвращение героев Азовстали домой.
  • 30 мая жены, матери и сестры защитников Мариуполя и Азовстали создали собственный совет "Женщины из стали". Организация должна стать медиатором между властью и семьями героев и координировать процесс их возвращения домой.
  • 2 июня на линии фронта в Запорожской области Украина и Россия обменялись телами погибших военных по формуле "160 на 160".
  • 5 июня мама бойца полка "Азов" Ильи Самойленко Алла рассказала, что с родственниками пленных военных из Азовстали власти не поддерживают никакой коммуникации.
  • 6 июня президент Владимир Зеленский заявил, что в плену россиян находятся более 2,5 тысячи украинских военных, вышедших с завода "Азовсталь" в Мариуполе.
  • 6 июня Максим Жорин заявил, что российские военные передали Украине первые тела погибших защитников Мариуполя.
  • 8 июня Украине вернули тела 50 павших военных, из них 37 – защитники Азовстали.

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