Об этом сообщили в пресс-службе политика.

"Арсений Яценюк уже трижды раньше был на допросе по этому делу. О вызове на новые допросыв стало известно из СМИ", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня, 25 мая, стало известно, что СБУ вызвала Яценюка, Турчинова и Авакова на допрос по "угольному" делу. По документам, они должны были явиться к следователю 19 мая. Политиков вызывают на допрос по "угольному делу" как свидетелей "в целях всестороннего, полного и беспристрастного изучения обстоятельств уголовного производства". Учитывая, что они не явились на допрос 19 мая, их вызовут повторно. На этот раз – 30 мая

Александр Турчинов назвал вызов на допрос "неадекватным политическим пиаром СБУ" и напомнил, что сейчас находится на фронте.

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