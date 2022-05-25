Уже трижды был на допросе по этому делу, о новом вызове узнал из СМИ, - Яценюк
Экс-премьер, как и остальные "фигуранты" так называемого угольного дела, не понимает оснований для новых следственных действий
Об этом сообщили в пресс-службе политика.
"Арсений Яценюк уже трижды раньше был на допросе по этому делу. О вызове на новые допросыв стало известно из СМИ", - говорится в сообщении.
- Напомним, сегодня, 25 мая, стало известно, что СБУ вызвала Яценюка, Турчинова и Авакова на допрос по "угольному" делу. По документам, они должны были явиться к следователю 19 мая. Политиков вызывают на допрос по "угольному делу" как свидетелей "в целях всестороннего, полного и беспристрастного изучения обстоятельств уголовного производства". Учитывая, что они не явились на допрос 19 мая, их вызовут повторно. На этот раз – 30 мая
- Александр Турчинов назвал вызов на допрос "неадекватным политическим пиаром СБУ" и напомнил, что сейчас находится на фронте.
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