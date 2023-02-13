Об этом он сказал во время церемонии представления его в новой должности Президентом Владимиром Зеленским коллективу МВД.

В частности, Клименко поблагодарил за доверие и подчеркнул, что осознает личную ответственность за сохранение стабильности и управляемости системы МВД в этот сверхсложный для Украины период полномасштабной войны.

"Уже сейчас формируем "Гвардию наступления" и должны добровольцев не просто набрать, но и за короткий срок качественно обучить. Сформировать действительно боевые подразделения, которые укрепят силы безопасности и обороны нашего государства", - сказал Клименко.

Также не менее важно, по его словам, проведение стабилизационных мероприятий, обеспечение правопорядка и возобновление деятельности органов системы МВД на деоккупированных территориях, а также разминирование.

Кроме этого, министр также подчеркнул необходимость привлечения к ответственности всех совершивших военные преступления и коллаборантов.

"Каждое военное преступление агрессора должно быть качественно задокументировано. Нельзя пропустить ни одного коллаборанта или предателя. Все они должны получить справедливое наказание", - подчеркнул он.

Также он настаивает, что должно быть принципиальное, жесткое и эффективное противодействие коррупции.

"Все должны четко отдавать себе отчет, что коррупционеры – внутренние враги Украины. Мы будем бороться с коррупцией как внутри системы МВД, так и в других органах государственной власти", – отметил министр.

Кроме того, он пообещал, что, несмотря на трудности, Министерство внутренних дел будет продолжать работу в направлении улучшения системы предоставления сервисных услуг гражданам как в Украине, так и за ее пределами, и меры по восстановлению и укреплению государственной границы.

"Эта война лишила людей самого главного – чувства безопасности. И наша цель – вернуть покой и мир в каждый украинский дом, вернуть наших людей из-за границы домой. Весь коллектив МВД продолжает работать, чтобы эта цель стала реальностью. У нас действительно много работы" , – сказал Клименко.