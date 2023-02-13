"Уже сейчас формируем "Гвардию наступления": Клименко назвал первоочередные задачи МВД
Министр внутренних дел Игорь Клименко отметил необходимость сохранения стабильности и управляемости системы МВД и считает одной из своих первоочередных задач усиление боевых способностей Нацгвардии
Об этом он сказал во время церемонии представления его в новой должности Президентом Владимиром Зеленским коллективу МВД.
В частности, Клименко поблагодарил за доверие и подчеркнул, что осознает личную ответственность за сохранение стабильности и управляемости системы МВД в этот сверхсложный для Украины период полномасштабной войны.
"Уже сейчас формируем "Гвардию наступления" и должны добровольцев не просто набрать, но и за короткий срок качественно обучить. Сформировать действительно боевые подразделения, которые укрепят силы безопасности и обороны нашего государства", - сказал Клименко.
Также не менее важно, по его словам, проведение стабилизационных мероприятий, обеспечение правопорядка и возобновление деятельности органов системы МВД на деоккупированных территориях, а также разминирование.
Кроме этого, министр также подчеркнул необходимость привлечения к ответственности всех совершивших военные преступления и коллаборантов.
"Каждое военное преступление агрессора должно быть качественно задокументировано. Нельзя пропустить ни одного коллаборанта или предателя. Все они должны получить справедливое наказание", - подчеркнул он.
Также он настаивает, что должно быть принципиальное, жесткое и эффективное противодействие коррупции.
"Все должны четко отдавать себе отчет, что коррупционеры – внутренние враги Украины. Мы будем бороться с коррупцией как внутри системы МВД, так и в других органах государственной власти", – отметил министр.
Кроме того, он пообещал, что, несмотря на трудности, Министерство внутренних дел будет продолжать работу в направлении улучшения системы предоставления сервисных услуг гражданам как в Украине, так и за ее пределами, и меры по восстановлению и укреплению государственной границы.
"Эта война лишила людей самого главного – чувства безопасности. И наша цель – вернуть покой и мир в каждый украинский дом, вернуть наших людей из-за границы домой. Весь коллектив МВД продолжает работать, чтобы эта цель стала реальностью. У нас действительно много работы" , – сказал Клименко.
- Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 6 февраля внес в Верховную Раду представление на назначение Игоря Клименко министром внутренних дел.
- Ранее глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия отмечал, что на этой неделе Рада определится с руководителями МВД и СБУ. Министром внутренних дел, по его словам, станет Игорь Клименко, а СБУ возглавит Василий Малыш.
- После гибели Дениса Монастырского в катастрофе вертолета в Броварах 18 января правительство назначило Игоря Клименко исполняющим обязанности министра внутренних дел.
- Верховная Рада на заседании 7 февраля поддержала назначение Игоря Клименко министром внутренних дел Украины.
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