Уже семь стран заказали боеприпасы по новой схеме закупок ЕС, - Reuters

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на ответственное агентство ЕС.

Заказы, размещенные согласно контрактам, заключенным Европейским оборонным агентством (EDA), касаются артиллерийских снарядов калибра 155 мм – одного из важнейших боеприпасов в войне РФ против Украины.

Эта схема была создана в рамках плана стоимостью не менее 2 миллиардов евро, запущенного в марте с целью предоставления Украине миллиона снарядов и ракет в течение года. Некоторые официальные лица и дипломаты выразили скептицизм по поводу того, что цель будет достигнута, но эта инициатива близка к реализации.

К этому времени оборонные закупки в большинстве своем были прерогативой правительств 27 отдельных членов блока.

"Семь государств-членов уже разместили заказы на боеприпасы калибра 155 мм по ускоренной процедуре EDA", – сообщило агентство в ответ на вопросы Reuters. – "Больше их, например, для целей национального пополнения могут быть в ближайшие недели и месяцы".

В ЕС отказались назвать страны или размер заказов, заявив, что значительная часть информации конфиденциальна. В то же время, в ответ на запрос Reuters Литва и Люксембург заявили, что они среди этих семи стран.