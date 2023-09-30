Уже семь стран заказали боеприпасы по новой схеме закупок ЕС, - Reuters
Семь стран ЕС заказали боеприпасы по схеме закупок Европейского Союза, чтобы срочно доставить Украине артиллерийские снаряды и пополнить исчерпаемые запасы на складах стран Запада
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на ответственное агентство ЕС.
Заказы, размещенные согласно контрактам, заключенным Европейским оборонным агентством (EDA), касаются артиллерийских снарядов калибра 155 мм – одного из важнейших боеприпасов в войне РФ против Украины.
Эта схема была создана в рамках плана стоимостью не менее 2 миллиардов евро, запущенного в марте с целью предоставления Украине миллиона снарядов и ракет в течение года. Некоторые официальные лица и дипломаты выразили скептицизм по поводу того, что цель будет достигнута, но эта инициатива близка к реализации.
К этому времени оборонные закупки в большинстве своем были прерогативой правительств 27 отдельных членов блока.
"Семь государств-членов уже разместили заказы на боеприпасы калибра 155 мм по ускоренной процедуре EDA", – сообщило агентство в ответ на вопросы Reuters. – "Больше их, например, для целей национального пополнения могут быть в ближайшие недели и месяцы".
В ЕС отказались назвать страны или размер заказов, заявив, что значительная часть информации конфиденциальна. В то же время, в ответ на запрос Reuters Литва и Люксембург заявили, что они среди этих семи стран.
- 13 апреля Совет ЕС одобрил выделение €1 млрд на боеприпасы для Украины. 2 мая в ЕС подготовили план производства 1 млн. снарядов для Украины и собственных запасов.
- 23 мая главный дипломат ЕС Жозеп Боррель заявил , что с начала года в рамках инициативы по предоставлению Украине одного миллиона артиллерийских боеприпасов государства Европейского Союза уже передали более одной пятой части, а также ракеты.
- 1 июня Европарламент поддержал законопроект об увеличении европейского производства боеприпасов и ракет, которые пойдут в поддержку армии Украины. 7 июля Совет Европейского Союза и Парламент согласовали проект регламента "Акта в поддержку производства боеприпасов" (ASAP), который позволит увеличить производство ракет и БК.
- 13 июля Европарламент утвердил планы по увеличению производства боеприпасов и ракет в ЕС, чтобы преодолеть их текущий дефицит из-за поставок в Украину.
- 5 сентября стало известно, что Европейское оборонное агентство подписало 8 рамочных контрактов с промышленностью на совместную закупку 155 мм боеприпасов для Украины.
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