Уже семь стран готовы обсуждать гарантии безопасности для Украины, - Зеленский в интервью турецкому телеканалу Habertürk

Об этом президент Украины сообщил в интервью турецкому телеканалу Habertürk.



"Скажу вам честно, на сегодняшний день встречи Украины с кругом тех стран, которые мы видим среди гарантеров безопасности для нашего государства, или есть страны, которые сами хотят поддерживать, – пока такой объединенной встречи не было. Но эта встреча точно будет, потому что ее подтвердили представители государств-гарантеров: точно должны быть Соединенные Штаты, Великобритания, Турция, Польша, Германия, Франция, Израиль – это еще не все гарантеры, но я назвал те страны, которые уже готовы приезжать и обсуждать список гарантий безопасности", - сказал Владимир Зеленский



Также Зеленский рассказал, какие шаги необходимы для подписания гарантий безопасности.



"Первый шаг – это встреча с представителями этих стран. Затем объединенное понимание гарантий безопасности, а затем уже общение с российской стороной", – сказал Владимир Зеленский.

28 марта Владимир Зеленский заявил, что Италия согласилась стать одним из гарантов безопасности Украины в соответствующей новой системе гарантий, которую сейчас обрабатывают дипломаты.

2 апреля Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил о готовности страны стать гарантом нейтрального статуса Украины.

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