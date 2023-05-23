Уже предоставлена пятая часть обещанного: Боррель о выполнении инициативы передачи 1 млн снарядов Украине
С начала года в рамках инициативы по предоставлению Украине одного миллиона артиллерийских боеприпасов государства Европейского Союза уже передали более одной пятой части, а также ракеты
Об этом на брифинге по итогам заседания министров обороны государств ЕС во вторник заявил высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель, пишет "Европейская правда".
Боррель напомнил, что одобренный Советом Евросоюза план предусматривает три аспекта: передача артиллерийских снарядов из запасов государств ЕС, совместные закупки у оборонных компаний и инвестиции в промышленные мощности.
Говоря о предоставлении артиллерийских снарядов из запасов ЕС, он отметил, что данные "на самом деле гораздо лучше, чем у нас было еще десять дней назад".
"Сегодня я могу объявить, что благодаря этому конкретному направлению государства-члены ЕС предоставили 220 тысяч артиллерийских боеприпасов разных калибров. И 1300 ракет", - отметил он, добавив, что эта передача будет продолжаться до 31 мая.
Что касается совместных закупок снарядов в оборонной промышленности, то, по словам топ-дипломата ЕС, свое намерение принять участие в проекте "фактически подтвердили восемь из 24 стран".
"Европейское оборонное агентство (EDA) взяло на себя инициативу по этому вопросу, и есть еще два проекта, один из которых возглавляет Франция, а другой – Германия. Проект EDA получит 1 миллиард евро на закупку боеприпасов", – добавил он.
Третий аспект плана – увеличение производственных мощностей европейской промышленности – находится на обсуждении институтов ЕС.
"И мы надеемся, что таким образом мы достигнем нашей цели – миллион снарядов для Украины в течение следующих 12 месяцев", – подытожил он.
- Напомним, 13 апреля Совет ЕС одобрил выделение €1 млрд на боеприпасы для Украины.
- 2 мая в ЕС подготовили план производства 1 млн снарядов для Украины и собственных запасов.
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