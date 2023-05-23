Об этом на брифинге по итогам заседания министров обороны государств ЕС во вторник заявил высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель, пишет "Европейская правда".

Боррель напомнил, что одобренный Советом Евросоюза план предусматривает три аспекта: передача артиллерийских снарядов из запасов государств ЕС, совместные закупки у оборонных компаний и инвестиции в промышленные мощности.

Говоря о предоставлении артиллерийских снарядов из запасов ЕС, он отметил, что данные "на самом деле гораздо лучше, чем у нас было еще десять дней назад".

"Сегодня я могу объявить, что благодаря этому конкретному направлению государства-члены ЕС предоставили 220 тысяч артиллерийских боеприпасов разных калибров. И 1300 ракет", - отметил он, добавив, что эта передача будет продолжаться до 31 мая.

Что касается совместных закупок снарядов в оборонной промышленности, то, по словам топ-дипломата ЕС, свое намерение принять участие в проекте "фактически подтвердили восемь из 24 стран".

"Европейское оборонное агентство (EDA) взяло на себя инициативу по этому вопросу, и есть еще два проекта, один из которых возглавляет Франция, а другой – Германия. Проект EDA получит 1 миллиард евро на закупку боеприпасов", – добавил он.

Третий аспект плана – увеличение производственных мощностей европейской промышленности – находится на обсуждении институтов ЕС.

"И мы надеемся, что таким образом мы достигнем нашей цели – миллион снарядов для Украины в течение следующих 12 месяцев", – подытожил он.