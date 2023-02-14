Об этом он рассказал в эфире Эспресо.

"Начиная с 2014 года ЧАО "АвтоКрАЗ" отработало 57 тем по образцам техники с Минобороны Украины, все образцы изготавливались без финансирования, то есть создавались за оборотные средства самого предприятия и акционеров. Также первая украинская САУ "Богдана" производилась Краматорским заводом тяжелого станкостроения вместе с Кременчугским автомобильным заводом и в 2018 году была готова к боевому применению, но проект столкнулся с бюрократической волокитой. Почти 60 тем было наработано предприятием. Надо полностью менять систему государственных закупок для Минобороны, к сожалению, существующая сегодня система представительства заказчика неэффективна и не отражает то, что нужно сегодня нашему войску. Существует привязка сугубо к нормативным документам и поэтому мы теряем лучшие инновации. Такую систему надо менять, она не отображает реалии сегодняшнего дня", - отметил эксгендиректор ЧАО "АвтоКрАЗ".

Роман Черняк дал комментарий о деятельности АвтоКрАЗ после передачи завода в систему управления Минобороны после процедуры национализации в конце прошлого года.

"Хотелось бы, чтобы у пришедшей молодой команды все получилось. Я готов помогать, делиться своими знаниями, но, к сожалению, от нашей команды не осталось никого на предприятии, в том числе из технических и экономических работников. С завода уходят последние специалисты. Уже пошел четвертый месяц, однако ни заказчика, ни реального хозяина нет. Сердце болит, люди разбегаются, все плачевно", - подытожил Черняк.