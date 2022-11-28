Уже полтора года нет украинского посла в Пекине, но статист там не нужен, – политолог Магда
Евгений Магда, директор Института мировой политики, отметил, что на должность посла в Китае нужен человек, способный создать диалог с Пекином и передавать информацию быстрее российских визави
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.
"Уже полтора года нет украинского посла в Пекине. Однако сейчас это можно списывать на то, что идет война. Ведь посол в Китае пан Камышев умер на рабочем месте еще в первой половине 2021 года (14 февраля 2021 года на 65-м году жизни умер посол Украины в Китае Сергей Камышев, – ред.). И после того мы со страной, которая для нас является главным экономическим партнером по показателям объемов торговли, не восстановили оперативную связь. К тому же в Китае и на всем Востоке к подобным вещам относятся очень серьезно", - прокомментировал политолог.
Евгений Магда отметил, что нужен человек, способный выстраивать с Китаем эффективные отношения, а не просто играть какую-то роль статиста - статист там не нужен. Нужен специалист, который будет вызывать к себе доверие и создавать модель какого-то диалога с Китаем, сможет быть достаточно убедительным и пытаться передавать определенную информацию быстрее своих российских визави.
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