"Уже показывают результаты на поле боя": Латвия предоставила Украине 6 гаубиц M109
Латвийские гаубицы M109 уже прибыли в Украину и показывают результат на поле боя
Об этом сообщил в твиттер министр обороны Украины Алексей Резников.
"Еще 6 гаубиц М109, недавно прибывших в Украину из Латвии, уже показывают результаты на поле боя. Я искренне благодарна своему латвийскому коллеге Артису Бабрису и народу Латвии за непоколебимую поддержку. Вместе мы победим!", - написал чиновник.
- Латвия приостановила соглашение о сотрудничестве с РФ, а посольство страны прекратило выдачу виз россиянам .
- 9 августа Латвия попросила у Европейского суда по правам человека разрешение присоединиться к делу "Украина против России" как третья сторона.
- 11 августа Сейм Латвии признал Россию государством, поддерживающим терроризм, а ее действия против мирных жителей Украины – террористическими.
- 15 августа Министерство иностранных дел Латвии заявило о возобновлении программы по предоставлению реабилитационных услуг раненым украинским военным.
- Также 15 августа Воздушные силы ВСУ получили от Латвии два вертолета Ми-17 и еще два – Ми-2.
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