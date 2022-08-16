Об этом сообщил в твиттер министр обороны Украины Алексей Резников.

"Еще 6 гаубиц М109, недавно прибывших в Украину из Латвии, уже показывают результаты на поле боя. Я искренне благодарна своему латвийскому коллеге Артису Бабрису и народу Латвии за непоколебимую поддержку. Вместе мы победим!", - написал чиновник.

Латвия приостановила соглашение о сотрудничестве с РФ, а посольство страны прекратило выдачу виз россиянам .

9 августа Латвия попросила у Европейского суда по правам человека разрешение присоединиться к делу "Украина против России" как третья сторона.

11 августа Сейм Латвии признал Россию государством, поддерживающим терроризм, а ее действия против мирных жителей Украины – террористическими.

15 августа Министерство иностранных дел Латвии заявило о возобновлении программы по предоставлению реабилитационных услуг раненым украинским военным.

Также 15 августа Воздушные силы ВСУ получили от Латвии два вертолета Ми-17 и еще два – Ми-2.

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