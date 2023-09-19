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Уже первое судно с зерном, вышедшее из Украины, снизило мировые цены, - Bloomberg

19 сентября, 2023 вторник
15:41
Экономика

Мировые цены на пшеницу начали снижаться сразу после того, как первое судно с зерном покинуло один из украинских черноморских портов, впервые с июля, когда Россия объявила о выходе из зернового соглашения

Об этом сообщает Bloomberg.

"Первое судно с зерном за более чем два месяца вышло из одного из черноморских портов Украины, поскольку Киев стремится бросить вызов морской блокаде России после провала соглашения о безопасном проходе. Цены на пшеницу упали", - говорится в сообщении.

Так, фьючерсы на пшеницу 19 сентября подешевели на 1,3% до 5,84 доллара за бушель.

Однако, как отмечает издание, пока рано говорить о каком-то существенном влиянии такого "открытия коридора".

"Рынок ожидает ответа от Москвы, которая заявила, что будет рассматривать любые корабли, следующие к портам Украины, как потенциально несущие оружие. В августе российский военно-морской флот обстрелял судно, чтобы заставить его остановиться для проверок", - пишет Bloomberg.

Напомним, из одесского порта "Черноморск" во вторник, 19 сентября, временным коридором вышло судно RESILIENT AFRICA: оно загружено 3 тысячами тонн пшеницы.

Что известно о работе "зернового коридора"

17 июля Россия объявила о прекращении действия зернового соглашения. В ответ на это Владимир Зеленский заявил , что необходимо продолжать использовать зерновой коридор даже несмотря на выход РФ из соглашения.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов 4 августа заявил , что Украина будет отправлять корабли с собственным зерном туда, куда считает необходимым, и ни у кого не будет спрашивать разрешения на это.

10 августа Военно-морские силы Вооруженных Сил сообщили о временном гуманитарном коридоре для торговых судов, идущих в и из портов Украины.

12 августа в Украине открыли регистрацию торговых судов и их владельцев, готовых проходить временными маршрутами в украинские порты в Черном море.

16 августа из Одесского порта вышло первое судно после оглашения Россией о прекращении действия зернового соглашения. В тот же день продовольственная организация ООН отметила необходимость возобновления зернового соглашения для выхода из мирового кризиса.

26 августа из Одесского порта вышло второе судно , а 1 сентября из порта "Южный" Одесской области вышли еще два заблокированных из-за войны судна.

16 сентября заблокированный балкер PUMA (Каймановы острова) вышел из Одесского морского порта. Судно загружено 16 тысяч тонн металла и 14 тысяч тонн рапса.

В тот же день министр инфраструктуры Александр Кубраков заявил , что первые гражданские корабли подтвердили готовность воспользоваться маршрутом на вход в порт "Черноморск" под загрузку почти 20 тысяч тонн пшеницы для стран Африки и Азии.

Украина
экспорт зерна
Война с Россией
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