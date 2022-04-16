Уже печатают бюллетени. Россия готовит псевдореферендум в Херсонской области на первую декаду мая, - Денисова

Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова в Facebook.



"В Херсоне планируют использовать схему псевдореферендумов, которые проводили оккупанты в 2014 году в Луганске и Донецке, когда вместо любого обнаружения власти народа была создана только картинка для российского телевидения", - написала она.



По ее данным, в типографии города Новая Каховка печатают "бюллетени" для проведения "референдума".



"Очевидно, все протоколы о результатах будут подготовлены заранее и завезены в областной центр. Проведение псевдореферендума планируется в период с 01 мая по 10 мая 2022 года. В этот период намерены закрыть Херсон на въезд и выезд и отключить всю связь", – добавила Денисова.



По ее мнению, провести "референдум" захватчикам будет сложно, ведь героическое население всей Херсонщины продолжает выходить на акции протеста оккупации с лозунгами "Херсон – это Украина!"

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