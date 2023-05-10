Уже официально: в Польше изменили названия Калининграда и Калининградской области
В Польше официально изменили названия города Калининград и Калининградской области
Об этом сообщило польское издание Rzeczpospolita.
Согласно заявлению от 9 мая на заседании 12 апреля комитет решил, что для города с российским названием Калининград должно использоваться только польское название Крулевец. Название Калининград не должно использоваться на польском языке.
В комиссии добавили, что для административной единицы, в которой расположен город, рекомендовано польское название Крулевецкая область, а не Калининград. В пресс-релизе говорится, что изменения вступят в силу с даты объявления, то есть со вторника, 9 мая 2023 года.
"Город, который сейчас имеет российское название Калининград, известен в Польше под своим традиционным названием Крулевец. Нынешнее российское название искусственное и не связано ни с городом, ни с областью", - говорится в сообщении комиссии.
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