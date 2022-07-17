Уже очевидно, что в бункере идет внутренняя борьба, – политолог Пионтковский
Знаковый американский политолог Андрей Пионтковский считает, что по иронии судьбы военный преступник Путин, раскинувшись в кресле и говоря "да мы еще ничего не начинали", не понимал, что это Украина еще ничего не начинала, которой хватило двух дней работы
Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.
"Уже очевидно, что происходит очень серьезная внутренняя борьба в бункере, на самом верху военно-политического руководства, по крайней мере, она ощущается в информационной сфере. И как сегодня можно предлагать мирные переговоры и убивать мирное население десятками? Причем это обсуждается на каналах. Вот есть такое животное женского пола, его называют Маргарита Симоньян, выступившее с оправданием и даже с горячей поддержкой убийства в Виннице, которая сказала, что специально интересовалась в министерстве обороны, где объяснили, что ударили по Дому офицеров в Виннице, в котором в это время собирались все местные "нацики". Вот такое было объяснение", – отметил политолог.
Андрей Пионтковский заметил, что все решилось в последние два дня – это работа HIMARS.
"Какая ирония судьбы, когда этот военный преступник Путин раскинулся в кресле и говорил "так мы еще ничего не начинали". Это Украина еще ничего не начинала. Ей хватило двух дней. Сейчас HIMARS около дюжины. А если через несколько недель будет 50 или 60, то как будут видоизменяться миролюбивые предложения господина Руденко? Я представляю, что там делается. Это признание поражения, безусловно", - подытожил Пионтковский.
- Ранее американский политолог, Андрей Пионтковский, высказал мнение, что какое-то решение о кардинальном изменении кремлевских амбиций было принято два дня назад
- Также политолог Андрей Пионтковский отметил, что Путин потерял контроль над ситуацией в Кремле.
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