Уже нет того Донецка, куда хотелось бы вернуться, - жена капитана сборной Украины Пятова
Жена капитана сборной Украины по футболу Андрея Пятова рассказала, что не хочет возвращаться в Донецк
Об этом супруга футболиста рассказала на YouTube-канале "Большой футбол".
По словам Юлии Пятовой, Донецк уже чужой и туда не хочется возвращаться.
"Видимо, нет, потому что нет того Донецка, куда хотелось бы вернуться. Это уже не тот Донецк, он чужой. Когда у тебя что-то отобрали, тебе этого уже не хочется", - сказала жена Пятова.
Андрей Пятов - самый опытный футболист в составе донецкого "Шахтера". Он выступает за донецкую команду с лета 2007 года. Голкипер провел уже 14 сезонов, стал обладателем 26 трофеев: Кубок УЕФА, 10 чемпионств, 8 Кубков и 8 Суперкубков Украины.
Голкипер сыграл 101 матч за сборную Украины по футболу. Вместе с Андреем Ярмоленко они капитаны национальной команды.
- В августе капитан сборной Украины по футболу Андрей Пятов рассказал, как общался с Владимиром Зеленским во время Евро-2020.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.2
Покупка 27.2Продажа 27.44
-
EUR
Покупка 30.64Продажа 31.07
- Актуальное
- Важное