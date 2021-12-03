Уже нет того Донецка, куда хотелось бы вернуться, - жена капитана сборной Украины Пятова

Об этом супруга футболиста рассказала на YouTube-канале "Большой футбол".



По словам Юлии Пятовой, Донецк уже чужой и туда не хочется возвращаться.



"Видимо, нет, потому что нет того Донецка, куда хотелось бы вернуться. Это уже не тот Донецк, он чужой. Когда у тебя что-то отобрали, тебе этого уже не хочется", - сказала жена Пятова.



Андрей Пятов - самый опытный футболист в составе донецкого "Шахтера". Он выступает за донецкую команду с лета 2007 года. Голкипер провел уже 14 сезонов, стал обладателем 26 трофеев: Кубок УЕФА, 10 чемпионств, 8 Кубков и 8 Суперкубков Украины.



Голкипер сыграл 101 матч за сборную Украины по футболу. Вместе с Андреем Ярмоленко они капитаны национальной команды.

В августе капитан сборной Украины по футболу Андрей Пятов рассказал, как общался с Владимиром Зеленским во время Евро-2020.