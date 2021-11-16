Босния и Герцеговина – Украина: онлайн-трансляция решающего матча отбора ЧМ-2022
Уже не Юлина: соцсети о "Вовиной тысяче" для COVID-вакцинированных
Обещание Зеленского выплатить вакцинированным украинцам по тысяче грн вызвало среди украинцев бурную реакцию в соцсетях
Еспресо.TV предлагает ознакомиться с реакцией общества на заявление Зеленского от 15 ноября.
Президент Володмир Зеленский пообещал, что полностью привитым от COVID-19 украинцам выплатят по тысяче грн.
Вознаграждение не будут выдавать наличными – получить его можно будет через "Дию". На эти средства можно будет: приобрести абонемент в спортзал или фитнесс-клуб; посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал или выставочный центр; купить билеты на самолет или поезд для путешествий внутри страны.
Такая инициатива стала поводом для шуток в соцсетях.
Также украинцы начали вспоминать инициативу бывшей украинской премьер-министра, нардепа Юлии Тимошенко вернуть средства бывшим вкладчикам советского Сбербанка. В 2008 году из госбюджета раздали "Юлину тысячу" более 6 млн граждан, потратив на это почти 6 млрд грн.
Вознаграждение не будут выдавать наличными – получить его можно будет через "Дию". На эти средства можно будет: приобрести абонемент в спортзал или фитнесс-клуб; посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал или выставочный центр; купить билеты на самолет или поезд для путешествий внутри страны.
Такая инициатива стала поводом для шуток в соцсетях.
Также украинцы начали вспоминать инициативу бывшей украинской премьер-министра, нардепа Юлии Тимошенко вернуть средства бывшим вкладчикам советского Сбербанка. В 2008 году из госбюджета раздали "Юлину тысячу" более 6 млн граждан, потратив на это почти 6 млрд грн.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Оставьте комментарий
Читайте также:
Ситуация на границе Польши с Беларусью: мигранты переместились из временного лагеря к КПП "Кузница", раздаются выстрелы
Вакцинированные украинцы смогут получить по тысяче грн: Зеленский анонсировал программу поддержки экономики
Киев
+1
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.31
Покупка 26.31Продажа 26.57
-
EUR
Покупка 29.85Продажа 30.28
- Актуальное
- Важное
2021, вторник
16 ноября
22:36
Монастырский в разговоре с комиссаром ЕС: Есть все основания ждать вероятной эскалации и наращивания мигрантов на украинско-белорусской границе
21:49
Эксклюзив
Путину нужно от 2 до 4 месяцев для полномасштабного вторжения на территорию Украины, - Климкин
20:17
На Луганщине в полицейском отделении нашли тело 24-летнего патрульного, подозреваемого в убийстве задержали
19:55
Украина получит прямой доступ ко всем документам о сертификации "Северного потока-2" и сможет их обжаловать, - Макогон
18:46
"Пусть будет заложником ситуации": Арахамия заявил, что "слуги" не будут голосовать за отставку Ткаченко
18:24
Предшественники, - министр спорта Гутцайт рассказал, кто виноват в допинг-скандале в украинском спорте
17:35
Россия может прикрываться миграционным кризисом, чтоб развернуть активные действия против Украины, - Минобороны Литвы
17:16
Призывали к свержению госстроя через антивакцинаторские лозунги: СБУ разоблачила антиукраинскую сеть
16:45
С января 2022 года в Киеве повысят цены на проезд в общественном транспорте до 20 грн за разовый билет