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Уже началась операция по освобождению Мелитополя, – военный эксперт Свитан

15 декабря, 2022 четверг
15:57
война с Россией

Роман Свитан, военный эксперт, полковник запаса ВСУ, отметил, что направление на Мелитополь является самым приоритетным и, с военной точки зрения, более выполняемым, чем другие направления

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"Уже началась операция по освобождению Мелитополя, в том числе. Мы прекрасно видим работу наших Сил спецоперации по подрыву моста возле Мелитополя по дороге на Бердянск, то есть это был основной мост, соединявший Россию с Мелитополем. Сейчас осталась южнее одной объездной. дорога. Подрыв этого моста хорошо демонстрирует направление нашего основного удара, то есть уже началось уничтожение логистических цепочек врага с помощью Сил спецопераций", - заметил полковник запаса ВСУ.

Роман Свитан объяснил, что подобную задачу могут выполнить только наши высокопрофессиональные мобильные группы, чтобы пройти 100 км вглубь фронта, также на себе нести несколько сотен килограммов взрывчатки, и по результату – пролет моста сложился. А это уже продолжение, потому что мы раньше там несколько мостов взорвали, начиная с токмацкого моста.

"Направление на Мелитополь является самым приоритетным, и, с военной точки зрения, более выполняемым, чем другие направления. Там расстояние около 70 км, из-под Орехового на Мелитополь через Токмак, как только будет погода, наши войска начнут движение. Это также прекрасно понимают и россияне пытаются строить линии обороны, но не успевают решить этот вопрос. Поэтому в ближайшее время где-то 2-3 недели с выходом арктического антициклона, который может удержать морозную погоду, тогда можно будет отправляться на Мелитополь. рода операций. Вскоре все это мы будем видеть, потому что будет работать наша дальняя артиллерия до Азовского моря, а мы уже видели это по российским гарнизонам в Бердянске. Также Мелитополь, Токмак, Пологи – все азовское побережье сейчас будет простреливаться», – прокомментировал Свитан.

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Украина
Россия
Мелитополь
военные силы Украины
ССО
оккупированные территории
Запорожская область
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