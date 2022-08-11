Об этом сообщил Петр Порошенко, лично передавший их десантникам 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады в Донецкой области.

Украинские бойцы при приеме техники не скрывают эмоций.

"Я думаю, это надежда на успешное будущее. На победу над захватчиками. Эта машина будет способствовать нашей победе", – говорят хлопцы.

"Видно, что новая, все новенькое. Еще непривычно к такой технике. Но будем пробовать, ездить и побеждать", - подчеркивают десантники.

"Если она нам поможет выгнать оккупанта с нашей земли, то будем все голосовать за Петра Алексеевича", – говорит боец.

Как сообщил Порошенко, эта партия бронемашин позволила укомплектовать целый десантный батальон. Общая стоимость 11 машин превысила 3 млн евро. Пятый Президент уверен: сейчас все должны объединить усилия для контрнаступления и победы.

"Это было передано непосредственно лучшим десантникам 79-й бригады", – отметил Порошенко.

"У нас, к сожалению, есть и потери. У нас выбивается техника. И когда на сегодняшний день "пустой" батальон полностью укомплектовывается нашей командой бронетехникой, это круто! Это вы крутые. Потому что мы с вами это сделали", – поблагодарил Порошенко всех неравнодушных украинцев, донативших на эти машины.

Как ранее рассказал Петр Порошенко, понадобилось три с половиной месяца, чтобы после переговоров и получения экспортных лицензий бронемашины прибыли в ВСУ. Впервые в истории боевые бронемашины были проданы благотворительному фонду и волонтерам из Украины. Порошенко также анонсировал новые контракты по закупке гусеничной бронетехники.

С 24 февраля на нужды армии структуры Порошенко направили более полумиллиарда гривен. За эти средства были приобретены тысячи бронежилетов и кевларовых шлемов, оружие, сотни автомобилей на нужды фронта, среди них бронемашины и грузовики, тепловизоры, сотни дронов, электрогенераторы, цифровые радиостанции, старлинки, военная одежда, турникеты, натовские аптечки, системы очистки воды, средства для строительства фортификационных сооружений, горючее, продукты питания.

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