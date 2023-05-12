Об этом в эфире Еспресо сказал эксперт Defense Express Иван Киричевский.

"В Бахмуте складывается такая стратегическая картина. Судя по всему, уже можем начинать осторожно говорить, что россияне битву за Бахмут проиграли. Давайте вспомним хронологию событий. В феврале в обществе были тревожные ожидания, что возможно пора выводить войска, чтобы избежать окружения. Затем оптимистичен был сценарий, если город удастся удерживать хотя бы до апреля, затем была точка напряжения, когда россияне должны были взять город до 9 мая, чтобы выполнить эту задачу, они сконцентрировали максимальное количество живой силы и огневой мощи. наши официальные спикеры возразили", - сказал Киричевский.

Он подчеркнул, что даже при таких неблагоприятных условиях, наши войска не просто удержали немалую часть города, но и перешли к контратакам.

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"Независимо от результатов за эти сутки, уже видно, что россияне стратегически потерпели поражение. Минобороны РФ уже заявило о локальном "очередном акте доброй воли". Уже они постепенно начали оттягивать войска из Бахмутского направления, официально признав это. У россиян есть причины на истерики , а ВСУ эти причины будут углублять, углублять и углублять", - подытожил эксперт.