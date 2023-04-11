Об этом в эфире Эспрессо сказал главный редактор издания Defense Express Олег Катков.

"Заявления о возможном вхождении пилотов в Иностранный легион являются решением вопроса с истребителями. Эти разговоры на Западе о подготовке пилотов за 18 месяцев и "поэтому не ко времени" - как-то нивелируется. Это максимально важно. Остается вопрос относительно самих машин. Крайне отличная новость руководителя Минобороны Дании, который сообщил, что страна не прочь войти в коалицию по самолетам F-16", - подчеркнул он.

Катков добавил, что речь идет о списываемых самолетах - там их заменяют на F-35.

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"Их передача не составляет для Дании значительного ухудшения обороноспособности. Это крайне важно для принятия решения о передаче любого вооружения для страны-донора. Если брать потенциальных европейских кандидатов по F-16 - готовность выразила Дания, обсуждение идет в Нидерландах, есть самолеты в Бельгии, также заменяющие их на F-35, премьер Португалии еще в феврале заявил, что передача самолетов не является красной линией, возможно уже очертить в виде потенциальной коалиции Дании, Португалии, Нидерландов и Бельгии в качестве доноров F-16, к которым уже можно набрать пилотов. Здесь также можно упомянуть Польшу, которая имеет 48 единиц F-16. Они уже объявили, что не могут передать дополнительно партию МиГ-29, потому что они нужны для защиты страны. Объективно Польшу здесь можно понять", - подытожил эксперт.