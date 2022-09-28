Об этом он рассказал в эфире Еспресо.



"Сегодня можем говорить подробно о цифрах, потому что вчера благодаря провальной фейковой пропаганде РФ нам стало известно реальное количество местных жителей, принявших участие в "референдуме". И эта цифра - 0,5% от общей численности тех, кто должен проголосовать в Запорожской области, то есть 0,5% приняли участие в фейковом референдуме", - подчеркнул городской голова Мелитополя.



Иван Федоров отметил, что жители временно оккупированных территорий в очередной раз продемонстрировали свое сопротивление и нежелание сотрудничать с врагом, также люди ясно понимают, что наши территории будут освобождены ВСУ.



"А то, что делает оккупант, это ему нужно для проведения экстренной мобилизации на временно оккупированной территории. Мужчинам я бы посоветовал ни в коем случае не вступать в ряды вооруженных сил врага, а выезжать на подконтрольную Украине территорию. Конечно, этот псевдореферендум не является демократией". и проводился под дулами автоматов, людей ловили посреди улиц или заходили в дома, заставляя проголосовать одного за всех членов семьи. . То, что проголосовало 0,5% - это очень смело, опасно, но за это надо благодарить наших людей", - подчеркнул Федоров.

Ранее Центр социологических исследований Мелитопольского педагогического университета провел опрос 19-22 сентября среди жителей временно оккупированного Энергодара, в ходе которого 87% респондентов выступили против выхода Запорожской области из состава Украины и вхождения ее в РФ, в то время как 7% не определились.

26 сентября городской голова Мелитополя рассказал , что российские кафиры повторно ходят по домам горожан для проведения псевдорефферендума.

28 сентября российские захватчики объявили, что подсчитали 100% голосов псевдореферендума, прошедшего на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

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