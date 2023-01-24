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Уже фактически определен тип самолета, который будет предоставлен Украине: готовятся пилоты, персонал и инфраструктура, - Игнат

24 января, 2023 вторник
16:35
война с Россией F-16

Западные партнеры планируют предоставить Украине военный многоцелевой самолет – уже проходят выучки пилотов и техников, готовится инфраструктура на аэропортах

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Командования Воздушных Сил ВСУ полковник Юрий Игнат.

"Дать Украине такое оружие как многоцелевой самолет мы просили еще в начале вторжения России. Это понятно, потому что без авиации, без надежного авиационного прикрытия очень трудно вообще проводить какие-либо боевые действия", - сообщил Юрий Игнат.

Полковник Игнат рассказал, что авиационная тема никогда не сходила с повестки дня. Вопрос поставки самолетов постоянно поднимает высшее военное руководство Украины, руководство Министерства обороны. Эту тему постоянно обсуждают наши представители в разных международных кругах.

"Наши военные летчики ездили в Соединенные Штаты, выделялись средства на обучение наших пилотов… То есть авиационная тема никогда не сходила с повестки дня. Уже фактически определен тип самолета, который, вероятно, будет предоставлен Украине, и соответствующие сроки подготовки (личного состава, - ред.), - рассказал представитель Воздушных Сил.

Юрий Игнат объяснил, что речь идет не только о подготовке летного состава, но и о подготовке авиационных инженеров.

"Это чрезвычайно важная составляющая, без которой нельзя обойтись. Именно поэтому этот процесс не так прост, как и подготовка инфраструктуры — здесь тоже Министерство инфраструктуры будет приобщаться для того, чтобы подготовить инфраструктуру наших военных аэродромов для приема такой техники. Всеми усилиями делается все для того, чтобы наша мечта перейти на этот самолет сбылась как можно быстрее", - заметил полковник Игнат.

  • Напомним, в офисе президента Украины убеждены , что следующее заседание в формате "Рамштайн", которое запланировано на середину февраля, будет авиационным.

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