Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения в конце 359-го дня войны.

"Вместе с Нидерландами мы работаем над наказанием России за эту агрессию и над компенсацией ущерба, нанесенного войной. Есть уже конкретное решение – разместить в Гааге реестр убытков. Это первый весомый элемент будущего компенсационного механизма. Уверен, что достигнем и других нужных решений. Россия будет привлечена. к полной ответственности за все, что она сделала против Украины и украинцев", – сказал он.