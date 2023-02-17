"Уже есть решение разместить в Гааге реестр убытков": Зеленский о возмещении Россией нанесенных Украине потерь
В Нидерландах планируют заложить реестр убытков – первый элемент компенсаторного механизма, по которому Россия возместит имущественные потери Украины, вызванные военной агрессией РФ
Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения в конце 359-го дня войны.
"Вместе с Нидерландами мы работаем над наказанием России за эту агрессию и над компенсацией ущерба, нанесенного войной. Есть уже конкретное решение – разместить в Гааге реестр убытков. Это первый весомый элемент будущего компенсационного механизма. Уверен, что достигнем и других нужных решений. Россия будет привлечена. к полной ответственности за все, что она сделала против Украины и украинцев", – сказал он.
- 17 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что Киев будет работать над созданием коалиции стран, готовых поставлять истребители, по аналогии с "танковой коалицией".
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