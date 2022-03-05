Уже есть решение о десятках миллионов долларов на восстановление Украины после войны, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский также выразил надежду, что вскоре власти смогут обратиться к украинцам, которым пришлось выехать за пределы страны, с призывом вернуться домой
Об этом он сказал на пресс-конференции, передает Еспресо.TV .
Так, глава государства выразил уверенность, что вскоре власти Украины смогут обратиться к украинским беженцам с призывом вернуться домой.
"Уверен, что скоро мы сможем сказать нашим людям: возвращайтесь! Возвращайтесь из Польши, Румынии, Словакии и всех других стран. Возвращайтесь, потому что угрозы больше нет", - сказал он.
Также, по словам Зеленского, руководство страны уже думает о будущем.
"Как восстановить наши города, восстановить экономику. Уже есть договоренность о предоставлении Украине десятков миллиардов долларов на восстановление, и это только первые решения", - подчеркнул он.
- Напомним, Владимир Зеленский заявил, что у Украины больше нет границ с Польшей, поскольку власти этой страны помогают в эвакуации и предоставляют убежище украинским женщинам и детям.
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