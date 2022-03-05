Уже есть решение о десятках миллионов долларов на восстановление Украины после войны, - Зеленский

Об этом он сказал на пресс-конференции, передает Еспресо.TV .

Так, глава государства выразил уверенность, что вскоре власти Украины смогут обратиться к украинским беженцам с призывом вернуться домой.

"Уверен, что скоро мы сможем сказать нашим людям: возвращайтесь! Возвращайтесь из Польши, Румынии, Словакии и всех других стран. Возвращайтесь, потому что угрозы больше нет", - сказал он.



Также, по словам Зеленского, руководство страны уже думает о будущем.



"Как восстановить наши города, восстановить экономику. Уже есть договоренность о предоставлении Украине десятков миллиардов долларов на восстановление, и это только первые решения", - подчеркнул он.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что у Украины больше нет границ с Польшей, поскольку власти этой страны помогают в эвакуации и предоставляют убежище украинским женщинам и детям.